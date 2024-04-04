بسبب كثرة الإصابات.. الأهلي يضم طبيب جديد للجهاز الفني

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإضافة عنصر جديد خلال الساعات الماضية في ظل أزمة الإصابات التي تضرب الفريق مؤخرًا.

وانضم الدكتور عبد الرحمن الجنيدي أخصائي التأهيل الي الجهاز الطبي للأهلي بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق وخالد بيبو مدير الكرة.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد الإصابات في صفوف الفريق بالإضافة لتجدد إصابة بعض اللاعبين بسبب خطأ في التأهيل.

وتواجد الدكتور عبدالرحمن الجنيدي في تدريبات الأهلي للمرة الأولى أمس الأربعاء برفقة الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.