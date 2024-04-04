ads
الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بسبب كثرة الإصابات.. الأهلي يضم طبيب جديد للجهاز الفني

طبيب جديد في الجهاز
طبيب جديد في الجهاز الفني للأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإضافة عنصر جديد خلال الساعات الماضية في ظل أزمة الإصابات التي تضرب الفريق مؤخرًا.
وانضم الدكتور عبد الرحمن الجنيدي أخصائي التأهيل الي الجهاز الطبي للأهلي بعد الحصول على موافقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق وخالد بيبو مدير الكرة.
وشهدت الفترة الأخيرة زيادة عدد الإصابات في صفوف الفريق بالإضافة لتجدد إصابة بعض اللاعبين بسبب خطأ في التأهيل.
وتواجد الدكتور عبدالرحمن الجنيدي في تدريبات الأهلي للمرة الأولى أمس الأربعاء برفقة الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

الأهلي وسيمبا التنزاني إصابات طبيب الأهلي