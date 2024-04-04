"شقو" ليس الأول.. عمرو يوسف ومحمد ممدوح توأمة فنية بضمان الجودة

شارك الفنان محمد ممدوح والفنان عمرو يوسف، الكثير من الأعمال الفنية سينمائياً ودرامياً، وحقق الثنائي الكثير من النجاح بسبب التفاهم والكيميا الفنية التى تظهر فى الأداء المشترك بينهما، وهناك الكثير من الأعمال التى جمعت الثنائي الفني أبرزها..

فيلم "شقو"

من المنتظر عرض فيلم شقو خلال الأيام القليلة المقبلة في موسم عيد الفطر السينمائى، ويظهر من خلاله الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح، بتركيبة فنية عن سابق الأدوار التى جمعتهم فى السابق.

مسلسل "جراند أوتيل"

ظهر الثنائي فى العمل الدرامي "جراند أوتيل"، والذى لاقي قبولاً كبيراً بعد عرضه وظهر الثنائي بشخصية الصديقين من خلال أحداث المسلسل، وظهرت معه بوادر الكيميا الفنية بينهم.

مسلسل "ظرف أسود"

التقى الثنائي فى مسلسل "ظرف أسود"، وتلاقيا بنفس الفكرة التى جمعتهم، ثنائي الصداقة من خلال أحداث المسلسل، ولكن كان أحدهم من خان الصداقة من خلال أحداث العمل، وبدأ الثنائي يؤكد فكرة النجاح الفنى.

وعلى مستوى السينما

قدم الثنائي الفيلم الكوميدي "كدبة كل يوم"، والذى ظهر من خلاله الثنائي بشكل مختلف عن الأعمال الدرامية السابقة، وكان الفيلم بطابع كوميدي، وأبرز الجانب الإنساني والتفاصيل الخاصة لملامح التفاهم بين النجمين من خلال كوميديا الموقف بينهم.

سلسلة أفلام "ولاد رزق"

وهى الحالة المختلفة التى جمعت الثنائي، حيث جسد محمد ممدوح شخصية الظابط الفاسد، وجسد عمرو يوسف أحمد أفراد ولاد رزق، وهو الشاب المنحرف، وتستمر العلاقة بين الطرفين خلال سرد الأحداث بطريقة الشد والجذب الفني طوال الوقت.