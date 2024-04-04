ضبط مليون كيلو دواجن فاسدة في محافظة دمياط

تمكنت مباحث تموين دمياط بقيادة اللواء محمد عزت والمقدم محمد يحي من ضبط كميات من الفراخ بأوزان مختلفة صدور فراخ مستوردة برازيلي تم تخزينها بقصد احتكارها لزيادة ثمنها واعادة طرحها مرة أخرى بتواريخ جديدة بعد انتهاء صلاحيته.

وتم ضبط الكميات المذكورة وتحرر محضر شرطي رقم ٢٦٨٤ جنح قسم دمياط الجديده لسنة ۲۰۲٤ ضد المدعو مجدى أمين حسن بلده ٥٤ سنة المسئول عن الثلاجة الكائنة بناحية المنطقة الصناعيه دائرة قسم دمياط الجديدة ومقيم نوسا الغيط اجا دقهليه وذلك لحيازته وتخزين كمية من الدواجن منتهية الصلاحيه عباره عن دواجن وزن ( ۱ ) كجم باجمالي وزن ( ١٨٩,٧٥۰ ) طن ودواجن وزن ( ۱,۱۰۰ ) كجم باجمالي وزن ( ٢٩,٧٥٥) طن و دواجن وزن ( ۱,۲۰۰) كجم باجمالی ( ٢٨٦,٢۰۰) طن و صدور دواجن باجمالی (٤٩٩,٥٠٠ ) طن باجمالی مضبوطات ( الف طن وخمسة الاف ومائتان وخمسه كيلوا جرام )

كانت مباحث التموين بمديرية امن دمياط قد نجحت في ضبط الكمية المذكورة تحت إشراف اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط واللواء محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي حيث نجحت مباحث تموين دمياط في استهداف ثلاجة عملاقة بدمياط الجديدة وبداخلها مليون و٣٠ ألف كيلو فراخ وصدور منتهيه الصلاحيه بلغت قيمتها المالية ١٣٠ مليون جنيها بعد أن تلقى المقدم محمد يحيي رئيس مباحث تموين دمياط و سيد عبيد كبير مفتشين مباحث تموين دمياط معلومات أولية بهذه الثلاجة وبالانتقال لرجال مباحث التموين كانت المفاجأة مليون و٣٠ الف فرحه منتهيه داخل الثلاجة وبتحرير محضر وإبلاغ وزاره التموين تم التحفظ علي الكميه الهائله وعرض المسئول علي النيابه التي تباشر التحقيق الآن .

