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الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مسؤولون إسرائيليون: المفاوضات بين تل أبيب وحماس عالقة والخلافات بين الطرفين كبيرة

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو
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صرح مسؤولون إسرائيليون كبار لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى تعثرت مرة أخرى، وأن الخلافات بين الطرفين كبيرة.

وبحسب التقرير، فإن حماس تصر على الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لن تقبل شروط حركة حماس.

وكانت إسرائيل قد اقترحت وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، يتم خلاله إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت المصادر، أن حماس تشعر بثقة أكبر في الإصرار على مطالبها بسبب الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل.

ووفقا للمصادر فأن مقتل عمال الإغاثة الإنسانية يوم الاثنين لم يصب إلا في مصلحة حماس.

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