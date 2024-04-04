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الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة إسرائيلية في دير البلح

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفًا عنيفًا استهدف محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد كبير من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقطنه نازحين في رفح الفلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

المقاومة الفلسطينية ميركافا دير البلح غزة