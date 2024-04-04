المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة إسرائيلية في دير البلح

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قصفًا عنيفًا استهدف محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدد كبير من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقطنه نازحين في رفح الفلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.