بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح مدرسة يوسف الصديق الرسمية للغات

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مدرسة يوسف الصديق الرسمية للغات بإدارة الهرم التعليمية وتضم 2 مبني بإجمالي 44 فصل تعليمي و4 معامل، وجاء ذلك في إطار الاحتفالات بعيد الجيزة القومي .

وأكد المحافظ الجيزة، إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

وأشار محافظ، إلى أن المدارس الجديدة ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والتي تأتي في إطار توجهات الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية، والعمل علي توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني وهيئة الأبنية التعليمية.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة في الاهتمام بملف التعليم والتوسع في إنشاء وتطوير المنظومة التعليمية ، ورافق المحافظ النائبة هند عبد الحليم نائب المحافظ وأشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة .