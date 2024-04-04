موعد فتح بوابات استاد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أعلنت شركة تذكرتي، الرابعة عصرًا موعدًا لفتح بوابات استاد القاهرة لدخول الجماهير لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر لها العاشرة مساء غدًا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تم تخصيص بوابة طريق النصر لجماهير الدرجة الثالثة يمين وبوابة صلاح سالم لجماهير الدرجة الثالثة شمال، والدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان.

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏