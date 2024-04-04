جهود أمنية لسرعة ضبط المتهمين بالشروع في قتل شاب بكفر شكر

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من جهودها، لسرعة القبض على المتهمين الهاربين بعد واقعة الشروع في قتل شاب في العقد الثاني من العمر، بطعنة نافذة في القفص الصدري أثناء سيره بالطريق العام بمدينة كفر شكر، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصي فى حالة خطيرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بوصول شاب في العقد الثاني من العمر يدعى "م. ا.ع" مقيم بقرية ميت الدريح بمدينة كفر شكر مصاب بجرح نافذ بالقفص الصدري اخترق الفص السفلي للرئة اليسرى وأدى إلى جرح شديد في الشريان الرئوي وحالته غير مستقرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والرائدان مصطفى الصباغ وأحمد عبد الحفيظ الخولي معاونا مباحث المركز، وتبين وجود الشاب مصاب داخل المستشفى يعاني من نزيف حاد إثر طعنة نافذة بالقفص الصدري ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة، وجاري البحث عن الجناة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.