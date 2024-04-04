احتفالات العيد القومي.. تفاصيل افتتاح مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب المتميزة بإدارة الدقي التعليمية

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مبني مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب المتميزة وجاء ذلك في إطار الاحتفالات بعيد الجيزة القومي والتي تعد أولى المدارس بإدارة الدقي التعليمية، وتضم 2 مبني بإجمالي 41 فصل تعليمي و5 معامل ومسرح.

قال محافظ، إن المدارس الجديدة ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والتي تأتي في إطار توجهات الدولة بالتوسع في أنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمة ، والعمل علي توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني وهيئة الأبنية التعليمية .

وأكد اللواء أحمد راشد إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة في الاهتمام بملف التعليم والتوسع في إنشاء وتطوير المنظومة التعليمية ، ورافق المحافظ النائبة هند عبد الحليم نائب المحافظ وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة وسمية الخطيب وكيل مدرية التربية والتعليم بالجيزة واحمد عبدالفتاحرئيس حي الدقي.