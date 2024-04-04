بالصور.. اتحاد "آداب عين شمس" وأسرة طلاب من أجل مصر ينظمون حفل الإفطار السنوي

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل الافطار السنوي.

تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين؛ رئيس جامعة عين شمس، حنان كامل متولي ، عميد كلية الآداب، وإشراف محمد إبراهيم حسن ، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،

شهد الحفل عددا من الفقرات الفنية والترفيهية التي شارك في إعدادها وتنظيمها طلاب وطالبات كلية الآداب ورعاية الشباب بالكلية؛ فعقب تناول الافطار وأداء صلاة المغرب، بدأت الفقرات بفقرة حدوتة رمضانية ألقت خلالها إحدى الطالبات نبذة تاريخية عن أصل بعض الحلويات الرمضانية (حدوتة قطايف).

وتلى تلك الفقرة فقرة فنية لرقصة التنورة تفاعل معها الطلاب والطالبات تفاعلا كبيرا، ثم جاءت فقرة كورال كلية الاداب التي قادها المايسترو مروان الغول وأدى الكورال خلالها عدة أغاني من تراثنا المصري الأصيل والتي ترتبط بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

وفي نهاية الحفل، ألقت عميدة الكلية كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بالتواجد مع طلاب وطالبات الكلية ومشاركتها فرحتهم هذا الحفل وتوجهت كذلك بالشكر والتقدير لكل من ساهم في اخراج هذا الاحتفال بهذه الصورة التي تعكس روح التآخي والألفة والترابط بين جميع منتسبي الكلية.

وفي كلمته التي ألقاها محمد إبراهيم وكيل الكلية عبر عن خالص امتنانه للجامعة والكلية على ما يقدمونه من دعم لا محدود للطلاب والطالبات على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والصحية والترفيهية، كما وجه الشكر والتقدير لاعضاء ولجان وأسر اتحاد طلاب جامعة عين شمس ( SUFA) على تنظيمهم الفعاليات بكفاءة وانضباط وتميزهم في مختلف المجالات وتمنى وكيل الكلية دوام التوفيق والازدهار للكلية.