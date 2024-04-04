البورصة تربح 32.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 32.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتربات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.906 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.04%، ليغلق عند مستوى 28,506.16 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.18%، ليغلق عند مستوى 5,706.1 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 12,161.14 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.79%، ليغلق عند مستوى 6,480.79 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.86%، ليغلق عند مستوى 9,229.47 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.18% ليغلق عند 34,845.13 نقطة

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 139 مليون جنيه، 49.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 188.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 689.1 مليون سهم، من خلال 92.9 ألف صفقة منفذة.