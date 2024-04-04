الذهب في مصر يستهدف 3150 جنيها لعيار 21

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأمس بشكل معتدل وذلك في ظل ارتفاع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات التاريخية التي تسجلها الأونصة العالمية، ولكن يبقى الاستقرار هو المسيطر على تحركت الذهب المحلي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3125 جنيه للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى بعد أن كان تراجع إلى 3120 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق جلسة الأمس عند 3130 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل محدود يوم أمس ليصل إلى متوسط سعر 47.60 جنيه لكل دولار، وهو ما ساعد على ارتفاع سعر الذهب المحلي ليغلق جلسة الأمس فوق المستوى 3100 جنيه للجرام الذي تشهد الأسعار تذبذب حوله خلال الفترة الأخيرة.

واليوم عاد سعر الصرف إلى التراجع بشكل محدود أيضاً ليصل متوسع السعر حالياً عند 47.45 جنيه لكل دولار.

ويبقى الاستقرار هو المسيطر على تحركات الذهب المحلي في ظل التحركات المعتدلة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ولكن يستمر الترقب لحركة الأسواق بعد فترة إجازة العيد، خاصة وأن سعر أونصة الذهب العالمي تشهد ارتفاعات تاريخية حالياً.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.36 مليار دولار مع نهاية شهر مارس، بزيادة أعلى من 5 مليار دولار مقارنة مع الاحتياطي في شهر فبراير الماضي، ليعد هذا أعلى مستوى للاحتياطي النقدي منذ عامين.

وساعدت صفقة الاستثمار في رأس الحكمة التي تبلغ إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار مع الامارات في دعم الاحتياطي النقدي بشكل كبير.

وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر يساعدها على استقرار وضعها الائتماني العالمي الأمر الذي قد يعيد المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن عدلت مؤسسات التصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية لمصر.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ومن المتوقع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، وتسجل مستوى تاريخي جديد في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي، وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى التخلي عن أسواق الأسهم.

استطاع سعر الذهب المحلي الارتفاع يوم أمس والاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21 وذلك في ظل ارتفاع محدود في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تسجيل سعر الأونصة العالمية مستوى تاريخي جديد.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد عند 2304 دولار للأونصة، قبل أن يعود إلى التراجع لاختبار القناة السعرية الأخيرة التي اخترقها، وحتى الآن تظهر مؤشرات الزخم تشبع في الشراء دون أن تعطي علامات واضحة على البيع.

حتى الآن لم يعطي الذي إشارة واضحة على بدء تصحيح سلبي، الأمر الذي يبقي استكمال الصعود أمر وارد ويتأكد بمجرد اختراق السعر لقمته الأخيرة، ليستهدف بعدها المستوى 2320 دولار للأونصة ثم 2350 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

فقد أغلق سعر الذهب المحلي يوم أمس فوق المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، الأمر الذي يزيد من فرص صعود السعر ليختبر مستوى المقاومة 3150 جنيه للجرام وذلك بعد فترة طويلة من التذبذب حول المستوى 3100 جنيه للجرام خلال الفترة الماضية.

استكمال صعود الذهب خلال الفترة القادمة يتطلب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ثم اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام، ولكن الذهب يبحث عن دعم كافي لإمكانية تحقيق هذا سواء من حدوث ارتفاع في سعر الصرف أو من الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية.