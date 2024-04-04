"القاهرة الإخبارية": القصف المدفعي لا يتوقف على غزة وانفجارات عنيفة بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي ما زال متصاعدا على قطاع غزة وقبل قليل قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن القصف المدفعي انهال بشكل عشوائي تجاه المدينة أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، وسبق القصف انفجارات عنيفة دوت من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي محافظة لا زالت تتعرض إلى توغل كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق ومحاور من هذه المحافظة وتطلق القذائف باتجاه الأبنية والمنازل وتدمر المربعات السكنية بأكملها.

وتابع أن مستشفى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشهد ساحة قتال، كما أخرجتهما قوات الاحتلال عن الخدمة بشكل كامل.