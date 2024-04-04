الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز Su-27

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 4 أبريل 2024 إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز سو-27 و196 طائرة بدون طيار.

وأضافت الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز Su-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي الوقت نفسه، دمرت القوات الروسية 196 طائرة بدون طيار أوكرانية واعترضت 18 صاروخًا من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد HIMARS.

وفي وقت سابق أفيد أن القوات المسلحة الروسية ضربت موقع المرتزقة الأجانب بالقرب من خاركوف.