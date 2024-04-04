محافظ المنوفية: البدء في إنشاء 25 مدرسة جديدة بإجمالي 525 فصلا دراسيا

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إدراج 25 مدرسة جديدة للتعليم الأساسى والثانوي ومدارس اللغات بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإجمالي 525 فصل دراسي كمرحلة أولي، ومستمرون في إقامة العديد من المنشأت التعليمية للنهوض والارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 128 مليون جنيه من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة وصيانة عدد من المدارس القائمة بمتخلف أنحاء المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية 2024/2025، جاء ذلك خلال إجتماع حضره محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من المختصين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم قطاع التعليم بكافة مراحله لخدمة أبناء المحافظة، مضيفًا أنه جارى العمل على التنسيق لإقامة مدرسة جديدة للغات بجوار إستراحة مدير الأمن بحى غرب شبين الكوم بهدف تقليل الكثافات الطلابية وتلبية رغبات أولياء أمور الطلاب، هذا فضلًا عن أنه جارى اتخاذ إجراءات بشأن إنشاء مدرستين جديدتين بمركز ومدينة قويسنا بجوار مدرسة قويسنا الزراعية وهم مدرسة رسمى لغات على مساحة 3401.6م2 ، ومدرسة الشراكة على مساحة 5008.06م2 للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية والنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير خدمات تعليمية جديدة لأبناء المحافظة.

ومن أبرز المدارس الجديدة التى تشهدها محافظة المنوفية ضمن الخطة الإستثمارية 2024/2025، (مدرسة العقيد بحرى أحمد شاكر عبدالواحد للمكفوفين بمدينة منوف بإجمالى 28 فصل دراسي ومدرسة عزبة مخالى للتعليم الأساسى بإجمالى 11 فصل ، والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم بإجمالى 14 فصل ، ومدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات بقوة 28 فصل دراسى ، ومدرسة سبك الضحاك للغات بالباجور بإجمالي 42 فصل ، ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى بعزبة الإصلاح بقرية أبو عوالى بأشمون بإجمالى 22 فصل ، ومدارس الأخماس والطرانة الجديدة للتعليم الأساسى والطرانة الثانوية العامة بالسادات).