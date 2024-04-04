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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فنلندا تمدد إغلاق حدودها مع روسيا إلى أجل غير مسمى

فنلندا
فنلندا
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أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، أنها ستمدد إغلاق محطات العبور على حدودها مع روسيا حتى إشعار آخر، وأضافت أيضًا عدة موانئ إلى قائمتها حيث سيتم حظر السفر.

وأغلقت فنلندا حدودها البرية مع روسيا أواخر العام الماضي وسط تزايد عدد الوافدين من دول من بينها سوريا والصومال، واتهمت موسكو باستخدام الهجرة كسلاح ضد الدولة الشمالية، وهو ما ينفيه الكرملين.

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين في بيان "ترى السلطات الفنلندية أن هذا وضع طويل الأمد. لم نر أي شيء هذا الربيع من شأنه أن يقودنا إلى استنتاج أن الوضع قد تغير بشكل ملموس".

وكانت الحكومة قد قالت في فبراير الماضي، إن إغلاق الحدود من المقرر أن يستمر حتى 14 أبريل.

فنلندا اغلاق حدود روسيا أجل غير مسمى