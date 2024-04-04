وزيرة الخزانة الأمريكية تصل الصين لرأب الخلافات

وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، منذ قليل إلى مدينة قوانجتشو جنوبي الصين، لتبدأ زيارة تهدف لإعادة الاستقرار إلى العلاقات بين القوتين العظميين.

ووصلت يلين إلى قوانجتشو وتبقى حتى الثلاثاء المقبل في الصين، حتى تجتمع مع رئيس الوزراء لي تشيانج، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، إضافة إلى حاكم البنك المركزي، بان جونجشينج، ووزير المالية لان فوآن.

وقالت يلين: "سنواصل على أعلى المستويات إجراء حوار مستمر ومتعمق. لقد أمضينا وقتاً طويلاً دون اتصالات، وتطور سوء الفهم"، وفق ما أوردته شبكة CNBC.

وتغطي رحلة الوزيرة الأمريكية، مدينة قوانجتشو الجنوبية، عاصمة مقاطعة قوانجدونج الصينية ذات الصادرات الثقيلة، والعاصمة الوطنية بكين، إذ تعد قوانجدونج المقاطعة الأولى في الصين من حيث قيمة الصادرات، وفقاً لشركة "ويند إنفورميشن".

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، تناقش يلين "الممارسات التجارية غير العادلة" والتأكيد على العواقب الاقتصادية العالمية للطاقة الصناعية الصينية الفائضة.

وقالت وزارة الخزانة، إن يلين تعمل خلال اجتماعاتها في الصين على "توسيع التعاون الثنائي في مكافحة التمويل غير المشروع"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقدم مهم في الجهود المشتركة ضد الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاحتيال.

كما تناقش العمل على تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة تغير المناخ وحل أزمة الديون في الدول النامية.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توتراً متزايداً على خلفية عدد من القضايا، بما في ذلك التجارة وحقوق الإنسان وتايوان.