رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي "قادرون باختلاف"

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين (قادرون بإختلاف) على مستوي الجامعة، لدمجهم في مجتمع الجامعة وتحقيق مبدأ المساواة، والتى نظمتها الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

هذا وقد أسفرت نتائج مسابقة الطالب المثالي عن فوز الطالب مصطفى أيمن حامد كلية الحقوق بالمركز الأول، والطالب محمد عبد الكريم عبد الله كلية الاداب مركز أول (مكرر)، وفاز بالمركز الثاني الطالب أحمد ماهر شنقار كلية الصيدلة، والطالب محمد هشام جلو كلية التربية النوعية مركز ثاني (مكرر)، وجاء في المركز الثالث الطالب عمر شريف عبد السلام كلية الألسن، والطالب محمد طه عبد السلام كلية الاداب مركز ثالث ( مكرر).

كما أسفرت نتائج مسابقة الطالبة المثالية عن فوز الطالبة أسماء خميس علام كلية الألسن بالمركز الأول، والطالبة سهيلة السيد مصطفى كلية الاداب مركز أول( مكرر)، وفازت بالمركز الثاني الطالبة هدى عبد الرازق عبد الحميد كلية التجارة، والطالبة ميرنا سامي خضر كلية الاداب مركز ثاني(مكرر)، وجاءت في المركز الثالث الطالبة منى طه أحمد شلبي كلية الاداب، والطالبة منار وجدي بخيت كلية التمريض مركز ثالث(مكرر).

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذه المسابقة تأتي حرصا من الجامعة على بناء الشخصية الوطنية لدى طلبة الجامعة (قادرون بإختلاف) وتحقيقا لأهدافها التنموية وتطويرا لمهارات الطالب الشخصية وتعزيزا للثقة بالنفس، لتكون فرصة قيمة للنمو الشخصي والتعلم بين الطلبة، وحثهم على التفوق الدراسي، مضيفاً أن مسابقة الطالب المثالي (قادرون بإختلاف) تهدف إلى تكريم الطلبة المتميزين والملهمين الذين يتميزون بالأداء الأكاديمي المتميز والسلوك الحسن، والمساهمة الإيجابية في المجتمع فهم يعكسون القيم والمثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإشباع احتياجات الطالب المعرفية والإبداعية، واذكاء روح المنافسة بين الطلاب.

وأضاف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل شملت المقابلة الشخصية - المعلومات العامة- اللغة الاجنبية - المواهب الشخصية ، المشاركات والجوائز والشهادات - التقييم النفسي - المستوى العلمي - السمات الشخصية، وقد شارك بالمسابقة طلاب قادرون بإختلاف من كليات الجامعة ومنها (الاداب ، التجارة ، الزراعة، الصيدلة، الالسن، الثروة السمكية، التمريض، الحقوق، التربية النوعية).