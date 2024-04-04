هيثم أحمد ذكي.. رحلة فنية قصيرة لسيرة إنسانية مستمرة

تحل اليوم الخميس، الموافق ٤ إبريل ذكرى ميلاد الفنان الراحل هيثم أحمد ذكي، والذى رحل عن عالمنا فى سن مبكر عن عمر يناهز ٣٥ عاما، بعد رحلة فنية صغيرة لم تكتمل، ولكنه ترك سيرة إنسانية مستمرة وتعيش فى وجدان الجمهور.

إرث الإمبراطور الفنى



ينتمي الفنان هيثم أحمد ذكي لعائلة فنية، الأب هو الإمبراطور أحمد ذكي، الأم الفنانة هالة فؤاد والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية قبل رحيلها.

بدأ هيثم أحمد ذكي رحلته الفنية حاملاً ثقل الإرث الفني من والده، وأكمل دوره فى فيلم "حليم" بعد رحيل الإمبراطور، ثم قدم فيلم "البلياتشو"، كبطولة مطلقة أولى سينمائية، ثم بعدها جاءت بعض الأعمال الدرامية، حتى وفاته.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان هيثم أحمد ذكي بعض الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وأبرزها سينمائياً فيلم "حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطة دم"، وعلى مستوى الدراما قدم "الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، كلبش، علامة استفهام".

رحيل مفاجئ

فى يوم ٧ نوفمبر عام ٢٠١٩، جاء خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي كالصاعقة لكل أحبابه وجمهوره وزملاء الوسط الفنى، حيث رحل بشكل مفاجئ بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، حيث رحل بهدوء داخل مسكنه.