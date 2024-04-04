"علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ببني سويف" تنظم إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان

نظمت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إفطارًا جماعيًا بمناسبة شهر رمضان، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد فاروق عميد الكلية وبحضور الدكتور احمد عزازي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة امل عبد الغني وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، أن حفلات الإفطار تعد فرصة للتواصل بين أبناء الكلية الواحدة باختلاف مسئولياتهم ومراكزهم في أجواء رمضانية تملؤها السعادة والانتماء، إضافة إلى خلق بيئة إيجابية؛ إذ يجتمعون في جو من التفاعل والود، وتعزيز الشعور بالانتماء للكلية والجامعة مما يُعزز دافعهم للعمل بكل جهد وإنتاجية.