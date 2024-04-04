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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"علوم ذوى الاحتياجات الخاصة ببني سويف" تنظم إفطار جماعي بمناسبة شهر رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نظمت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إفطارًا جماعيًا بمناسبة شهر رمضان، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد فاروق عميد الكلية وبحضور الدكتور احمد عزازي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة  امل عبد الغني وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة  منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، أن حفلات الإفطار تعد فرصة للتواصل بين أبناء الكلية الواحدة باختلاف مسئولياتهم ومراكزهم في أجواء رمضانية  تملؤها السعادة والانتماء، إضافة إلى خلق بيئة إيجابية؛ إذ يجتمعون في جو من التفاعل والود، وتعزيز  الشعور بالانتماء للكلية والجامعة مما يُعزز دافعهم للعمل بكل جهد وإنتاجية.

أعضاء هيئة التدريس الاحتياجات الخاصة الدكتور منصور حسن الدراسات العليا والبحوث الدكتورة