حالة ذعر في إسرائيل من رد فعل طهران بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

في خطوة استعدادية، قامت المنظومة الأمنية في إسرائيل، الخميس، بتفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" في جميع أنحاء البلاد، كما تم إلغاء الإجازات في جميع الوحدات المقاتلة، وتأتي هذه الخطوة استعداداً للتصدي لأي هجوم محتمل من جانب إيران، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن "المنظومة الأمنية قامت بتفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع GPS في جميع أنحاء إسرائيل، وذلك في إطار الاستعداد للرد الإيراني المحتمل، وخاصةً في ظل تهديد بإطلاق صواريخ موجهة ومسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية."

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، يوم الأربعاء، إلى تشديد حالة اليقظة في إسرائيل استعدادا لرد إيران المحتمل على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الماضي.

ولفت البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إلى قرار تعليق منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية، نظرا للمخاوف المتزايدة من وقوع تصعيد محتمل، بعد مقتل قادة عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع، الأمر الذي أثار تهديدات بالانتقام.