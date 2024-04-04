الدم خرج من الأذن.. مصرع شاب سقط عليه باب تريلا في الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوط باب شاحنة على رأسه، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة "أسامة محمود محمد أحمد"، 25 عامًا، إثر إصابته بنزيف في المخ وخروج الدم من الإذن اليسرى بسبب سقوط باب "ضلفة" مقطورة شاحنة نقل بضائع عملاقة في منطقة "سهل بركة" التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت الإسعاف لموقع الحادث و نقلته لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، ولكن تقرر تحويله إلى مستشفى كلية الطب جامعة الأزهر في مدينة أسيوط، وجرى نقله بسيارة الإسعاف ولكن توفى قبل أن يصل للمستشفى وجرى إعادته لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وإيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.