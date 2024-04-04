ads
الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من (مليون دولار أمريكى).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (52 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد.

تشكيل عصابي بالقاهرة 52 مليون جنيه