الرئيس البولندي يهاجم السفير الإسرائيلي: أكبر مشكلة في علاقات البلدين

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس إن السفير الإسرائيلي لدى بولندا جاكوب ليفني يمثل أكبر مشكلة في العلاقات بين البلدين.

نحن نتحدث عن تصريح دبلوماسي بشأن مقتل متطوعين في غزة، من بينهم مواطنون بولنديون، خلال هجوم للجيش الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس البولندي: "في تقديري، يمثل السفير اليوم أكبر مشكلة لدولة إسرائيل في العلاقات مع بولندا، لأن السلطات الإسرائيلية تتصرف وتصدر تصريحات بشأن هذه المأساة بعناية شديدة"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وشدد دودا على أن السفير الإسرائيلي لا يراعي هذا التوازن – وهذا أمر غير مقبول.

وشنت إسرائيل غارة على سيارة تابعة لمنظمة المطبخ العالمي تسبب في مقتل سبعة متطوعين، يحملون جنسيات دول أستراليا وكندا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى زميلهم الفلسطيني الذي يحمل جنسية مزدوجة.