خبير: اجتماع الجامعة العربية جاء ليؤكد أن إسرائيل دولة مارقة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اجتماع الجامعة العربية جاء بناء على طلب فلسطين كون الجامعة تعد منظمة إقليمية ترتبط مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لافتا الى ان الاجتماع هدف لتأكيد أن إسرائيل دولة مارقة ولا تلتزم بالقوانين الدولية في انتهاكاتها داخل غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية أنشئت عام 2010 لتقدم مساعدات غذائية لمناطق النزاع في العالم، من أوكرانيا إلى هاييتي وآخرها في غزة، يعكس تخبط دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن ما حدث من استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين والمتبرعين ومن يقومون بأعمال خيرية من دول العالم هو جريمة إبادة جماعية نص عليها القانون الدولي بشكل واضح، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة أمام العالم وإدارة بايدن تفقد سمعتها أمام الجميع.