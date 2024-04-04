بالأسماء.. الرئيس السيسي يمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للاعبي وأعضاء منتخب كرة اليد

أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 82 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2024 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاءت أسماء لاعبي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024 وهم :

محمد على عبد المطلب علي - كريم مصطفی حسن هنداوي - محمد عصام مصطفى الطيار - أحمد هشام حسين سيد نافع - مازن رضا عبدالفتاح عثمان - علي زين العابدين علي إسماعيل - حسن وليد أحمد محمد قداح -عبد الرحمن علي سيد عبده - يحيى محمد يحيى الدرع - سيف محمد يحيى الدرع - أحمد مصطفى خیرى نصر الله - إبراهيم محمد إبراهيم المصري - خالد وليد إبراهيم عز الدين - أحمد عادل عبد الرحيم مصلحي - محمد ممدوح هاشم شبیب - محمد هشام محمد أنيس على - أكرم عادل يسرى سعد - مهاب محمد سعيد عبد الحق - محسن رمضان محمد محمود - يحيى خالد محمود فتحي عمر - هاني شعبان الفخراني - محمد شوقي محمود موسی - نور الدين محمد أحمد أبو زيد - محمود سعید محمد مصطفی - محمد مصطفى محمد إمام - خوان كارلوس باستور جوميز -مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا -خوسی مانويل سيرا منديز - إدواردو اسكويرداوا مولاس.