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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي والزمالك في مواجهة قوية بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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تقام اليوم الخميس، ثاني جولات البلاي أوف بالدور النهائي من دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024،  بين الأهلي والزمالك،  على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري أمس الأول الثلاثاء

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29
25/21
25/15


ويقام الدور النهائي من دوري سيدات ورجال الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3 حيث يحسم الفائز بمباراتين اللقب .


وفي حالة تحقيق الأهلي الفوز الثاني له اليوم يحسم اللقب رسميا بينما في حالة فوز الزمالك يتم اللجوء لمباراة فاصلة، تقام يوم السبت 6 إبريل.

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