تشكيل هجومي متوقع لتشيلسي في قمة اليونايتد

يستضيف فريق تشيلسى نظيره مانشستر يونايتد، فى تمام التاسعة والربع، من مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى تشيلسى للثأر من نتيجة الدور الأول والتى انتهت بفوز مانشستر يونايتد، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



ويخوض تشيلسى اللقاء بتشكيل متوقع، جاء كالتالى:

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: بن تشيلويل - أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- مالو جوستو

خط الوسط: مويسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر- كونور جالاجير- ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون.

ويأمل فريق تشيلسى للثأر من الشياطين الحمر بعد هزيمة الدور الأول، وذلك بأستغلال نقاط ضعف اليونايتد، المتمثبه فى دفاعاته الهشه، بعد أن أشارت الإحصائيات إلى سوء مستوى دفاعات "الشياطين الحمر"، الذي يعد ضمن أسوأ 4 فرق في البريميرليج هذا الموسم.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما يحتل البلوز المرتبة الثانية عشرة بفارق 8 نقاط أقل.