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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

كنائس بيت جالا الأرثوذكسية تدين الاعتداء على كنيسة العذراء في بيت لحم

صورة البيان
صورة البيان
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أصدر وكلاء الكنائس الأرثوذكسية في بيت جالا بيان شجب وإستنكار ، يدين فيه الاعتداء على كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس في بيت لحم، وجاء نص البيان كلاتي :

علي ضوء الحدث المؤسف عصر يوم أمس ، والمتمثل بالإعتداء علي حرمة كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس وضريح قدس الأب الإيكونوموس جورج شهوان ، وبدعوة من وكلاء الكنائس الأرثوذكسية وبحضور الآباء الكهنة ، اجتمعت مؤسسات مدينة بيت جالا لبحث أبعاد هذا الإعتداء وتقديم شكوي رسمية للجهات الأمنية المختصة والتي تقوم بإتخاذ الاجراءات اللازمة .

هذا وقد أبدت كافة مؤسسات المدينة شجبها وأستنكارها لهذا الإعتداء علي قدسية الكنيسة وستقوم بمتابعة الموضوع مع الأجهزة المختصة للوقوف علي حيثيات ودوافع هذا العمل الآثم . 

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IMG_6141
الكنائس الأرثوذكسية بيت جالا كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس في بيت لحم ضريح قدس الأب الإيكونوموس جورج شهوان الاعتداء