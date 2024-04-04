كنائس بيت جالا الأرثوذكسية تدين الاعتداء على كنيسة العذراء في بيت لحم

أصدر وكلاء الكنائس الأرثوذكسية في بيت جالا بيان شجب وإستنكار ، يدين فيه الاعتداء على كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس في بيت لحم، وجاء نص البيان كلاتي :

علي ضوء الحدث المؤسف عصر يوم أمس ، والمتمثل بالإعتداء علي حرمة كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس وضريح قدس الأب الإيكونوموس جورج شهوان ، وبدعوة من وكلاء الكنائس الأرثوذكسية وبحضور الآباء الكهنة ، اجتمعت مؤسسات مدينة بيت جالا لبحث أبعاد هذا الإعتداء وتقديم شكوي رسمية للجهات الأمنية المختصة والتي تقوم بإتخاذ الاجراءات اللازمة .

هذا وقد أبدت كافة مؤسسات المدينة شجبها وأستنكارها لهذا الإعتداء علي قدسية الكنيسة وستقوم بمتابعة الموضوع مع الأجهزة المختصة للوقوف علي حيثيات ودوافع هذا العمل الآثم .