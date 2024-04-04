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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ القاهرة: توافر كل السلع بأسعار مناسبة فى جميع منافذ ومعارض البيع

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي توافر كافة السلع بأسعار مناسبة فى جميع منافذ ومعارض البيع ومنافذ المواطن أولًا المنتشرة بجميع أحياء المحافظة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة. 
 

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة والتى يقبل على شرائها المواطنون فى عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة