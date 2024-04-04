فى ذكرى ميلاد ملك التتر.. «على الحجار» موهوب الرسم والغناء

يحتفل اليوم الفنان على الحجار بعيد ميلاده اليوم الخميس الموافق 4 أبريل، قدمها خلالها رحلة فنية على مستوى الغناء والتجارب التمثيلية، والكثير من الإبداعات لجمهوره.

بداية على الحجار الفنية

بدأ الفنان على الحجار رحلته الفنية هو وشقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار، من خلال فرق الموسيقي العربية، وكان الحجار منذ صغره يعشق الفنون، وإلى جانب عشقه للغناء، إلا أنه يمتلك موهبة الرسم منذ صغره، وتخرج فى كلية الفنون الجميلة، وبدأ مشواره الفني فى الغناء مع فرقة التخت العربي، حتى لفت نظر القدير بليغ حمدي والذى تبناه كموهبة فنية تستحق الظهور، وقام بالعمل معه وقدمه لقامات فنية وشعرية فى ذلك.

ملك التتر الغنائي

يعتبر الفنان على الحجار هو رائد غناء التتر فى الأعمال الفنية الدرامية، وكانت البداية من خلال تتر مسلسل الأيام للموسيقار الراحل عمار الشريعي، وقدم من خلالها الحجار بداية عنوان للعمل الفني، وحقق نجاحاً كبيراً، وتوالت أعمال التتر الغنائي للأعمال الدرامية، وأصبح الفنان الحجار فارس الرهان الفني.

وكانت أبرز الأعمال الغنائية فى تتر الأعمال الفنية للمطرب على الحجار غناء تتر مسلسل "تتر مسلسل الأيام، غوايش، الشهد والدموع، بوابة الحلواني، ذئاب الجبل، المال والبنون".

حلم الحجار الفني "مشروع إحياء التراث الغنائي"

عاش الفنان على الحجار طوال حياته يحلم حلماً فنياً، بإحياء التراث الفنى من خلال إعادة وظهور تراث الموسيقي العربية للحفاظ على بقاء الزمن الموسيقي، إلى جانب معرفة الأجيال الحالية والقادمة لتراثهم الفني.

وقدم الفنان على الحجار التصور كامل، وبدأ بتطبيق مشروعه على أرض الواقع، والخطو نحو تنفيذ حلمه الفني، من خلال رحلته التراثية من خلال مشروع "١٠٠ سنه غنا"، والتى أصبحت حقيقة بداية من كل ما سبق من تراث فني لقامات موسيقية وغنائية، قدمت الكثير للموسيقي والفن المصري والعربي.