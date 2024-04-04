الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مناطق الضفة الغربية، طالت 40 مواطنا فلسطينيا، بحسب البيان الصادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس.

وأشار بيان هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إلى أن ثلاث نساء، وأسرى سابقون، كانوا بين المعتقلين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة القدس المحتلة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، وجنين، وقلقيلية، وطوباس، ونابلس.

وأكد البيان ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية لأكثر من 8030 حالة اعتقال، وشملت كل فئات المجتمع الفلسطيني، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقًا، فيما يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.