ارتفاع قتلى زلزال تايوان إلى 10 وجارٍ البحث عن عشرات المفقودين

أعلنت السلطات المحلية في تايوان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 10 أشخاص وأكثر من 800 مصاب حتى الآن، فيما يتواصل البحث عن عشرات المفقودين.

وذكرت صحيفة (تايبيه تايمز) التايوانية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان وشعر به الأشخاص في جميع أنحاء تايوان.

وأدى الزلزال والانهيارات الأرضية والصخرية الناجمة عنه في أجزاء من طريق سوهوا السريع بالقرب من أنفاق تشونجده وداقينجشوي إلى إتلاف الطرق السريعة؛ ما أدى إلى إغلاقها.

كما تضررت العديد من الطرق في متنزه تاروكو الوطني؛ مما جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على مغادرة المتنزه أو التجول فيه، وتعد هذه الهزة الأرضية هي الأعنف التي تضرب ساحل جزيرة تايوان منذ 25 عاما.