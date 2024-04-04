مصرع 5 أشخاص غرقًا سقطت سيارتهم بترعة في طنطا

لقي اليوم 5 أشخاص مصرعهم غرقًا بعد أن سقطت سيارتهم في ترعة بطريق "طنطا _ محلة منوف" بمحافظة الغربية بمنطقة الاستاد في نطاق مدينة طنطا، وجميعهم من أسرة واحدة، كما تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي تحت إشراف النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة على طريق طنطا- محلة منوف بمنطقة الاستاد في نطاق مدينة طنطا.

وكشفت التحريات الأمنية انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمنطقة الاستاد بطنطا ومصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وليد محمد إسماعيل -13 سنة - توقف بالقلب والتنفس ورامي إبراهيم -37 سنة- توقف بالقلب والتنفس وشوقي محمد إسماعيل 35 سنة -ومحمد وليد محمد -7 سنوات- وإبراهيم محمد صبري -17 سنة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طنطا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

