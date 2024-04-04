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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الروسية: نتائج تحقيقات هجوم كروكوس ستقودنا لاستنتاجات سياسية مناسبة

زاخاروفا
زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الخميس، إن روسيا ستتوصل إلى استنتاجات سياسية مناسبة على أساس الحقائق الثابتة بعد نتائج التحقيق في الهجوم الإرهابي في قاعة حفلات في مدينة كروكوس بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت زاخاروفا: "من الضروري إثبات الحقيقة بوضوح وبشكل يمكن التحقق منه، وعلى أساس الحقائق لاستخلاص استنتاجات سياسية مناسبة بالفعل". 

يذكر أنه في مساء يوم 22 مارس، استهدف هجوم إرهابي قاعة حفلات في مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، وبحسب أحدث البيانات، قتل 145 شخصا وأصيب 551 آخرون، وتم القبض على 11 شخصا يشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موسكو كروكوس هجوم إرهابي