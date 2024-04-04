الخارجية الروسية: نتائج تحقيقات هجوم كروكوس ستقودنا لاستنتاجات سياسية مناسبة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" الروسية الخميس، إن روسيا ستتوصل إلى استنتاجات سياسية مناسبة على أساس الحقائق الثابتة بعد نتائج التحقيق في الهجوم الإرهابي في قاعة حفلات في مدينة كروكوس بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت زاخاروفا: "من الضروري إثبات الحقيقة بوضوح وبشكل يمكن التحقق منه، وعلى أساس الحقائق لاستخلاص استنتاجات سياسية مناسبة بالفعل".

يذكر أنه في مساء يوم 22 مارس، استهدف هجوم إرهابي قاعة حفلات في مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، وبحسب أحدث البيانات، قتل 145 شخصا وأصيب 551 آخرون، وتم القبض على 11 شخصا يشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي.