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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

قصور الثقافة تختتم تقديم العرض المسرحي "شهرزاد"

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اختتمت فرقة روض الفرج المسرحية بالقاهرة ليالي العرض المسرحي "شهرزاد"، الذي قدم ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتناول العرض قصة الأميرة شهرزاد التي تحكم مملكة ورثتها عن أبيها في العشرين من عمرها ولكن يعيبها حب التملك والسيطرة، ودبرت المكائد للانتقام من جندي رفض الزواج منها بالرغم من أنها منحته رتبا عالية، ولكنه أحب فتاة أخرى.

والعرض تأليف بيرم التونسي، ألحان سيد درويش، إخراج محمود عطية، توزيع عبد الله رجال، قيادة أوركسترا عادل مصطفى، تصميم ملابس منال حسين، مخرج منفذ هبة حسن، تصميم استعراض سيد فاروق، ديكور علاء الحلوجي.
"شهرزاد"، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

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فرقة روض الفرج المسرحية العرض المسرحي شهرزاد الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة