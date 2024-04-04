عبد الرحمن بهجت يتأهل لدورات الألعاب البارالمبية في تنس الطاولة

نجح عبد الرحمن بهجت لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، في ضمان تواجده في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس في شهر أغسطس المقبل في منافسات الفئة الحادية عشرة.

وجاء ذلك بعدما احتل عبدالرحمن المركز الأول إفريقيًا على صعيد الفئة 11 وفقا للتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي في الأول من إبريل الجاري ليصبح أول لاعب في تاريخ ذوي الإعاقات الذهنية يشارك في دورة الألعاب البارالمبية.

يذكر أن عبدالرحمن يحتل المركز الخامس والأربعين عالميًا والأول أفريقيًا وتنص لوائح الاتحاد الدولي على تأهل لاعب من كل قارة ليكون البطل المصري هو ممثل القارة الأفريقية في المحفل الأولمبي.

وتأهل من الرجال حتى الآن كلًا من إسلام رسلان في الفئة 1، أحمد المحصي الفئة 2، خالد رسلان في الفئة 3 وسيد يوسف في الفئة 7 بالإضافة إلى عبدالرحمن بهجت بالفئة الحادية عشرة.

فيما تأهل من السيدات كلًا من علا سليمان الفئة 1، فوزية الشامى الفئة 3، منى عبدالحق الفئة 4، هناء حماد الفئة 6،سماح عبدالعزيز الفئة 7، هاجر السيد الفئة 8.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.