قصور الثقافة تحتفي بالشاعر علاء الرمحي ضمن "العودة إلى الجذور"

احتفى المقهى الثقافي بشاعر البادية علاء الرمحي، ضمن برنامج العودة إلى الجذور، بمكتبة الفيوم العامة، وأدار اللقاء الشاعرة د.أسماء الهرش، بحضور عدد من مثقفي وأدباء وشعراء الفيوم.

وتناول الشاعر أشرف أبو جليل اللقاء تجربة التراث البدوي، والمسيرة الإبداعية للشاعر علاء الرمحي، وديوانه وإسهاماته في المعجم البدوي، وتأسيسه لنادي شعر البادية.

كما أشار "أبو جليل" إلى عدد من عضويات "الرمحي" ومنها عضوية لجنة تحكيم مهرجان الشعر والفروسية بمطروح، ولجنة تحكيم مهرجان الشعر البدوي الذي نظمته هيئة قصور الثقافة، وممثلا عن مصر في شاعر المليون بدولة الإمارات، ومشاركته في عدد من المهرجانات بتونس وليبيا والسعودية.

وأضاف "أبو جليل" أن الشعر البدوي لدى "الرمحي" يتميز بنغمة غير مرتبطة بوزن أو تفعيلة، بل إنها متأثرة بالبساطة والحياة البدوية، كما يمتلك الإحساس البدوي الملموس في كلماته ومعانيه، ثم استعرض عددا من أشعار "الرمحي" ذات الدلالة البدوية منها ما هو شعر بدوي حر، موضحا تنوع القوافي داخل البيت الواحد.

وأوضح الشاعر علاء الرمحي أن الشعر البدوي في الفيوم متواجد وأصيل، وأصبح نادي أدب البادية مظلة لنخبة من شعراء البادية كبار السن والشباب، ثم ألقى قصيدة من تراث البادية.