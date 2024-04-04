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الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

زينب العبد لـ"البوابة نيوز": نجوم العتاولة كسروا الحاجز مع الفنانين الشباب ودعمونا

زينب العبد
زينب العبد
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أشادت الفنانة زينب العبد بالحالة التى جمعت فريق عمل مسلسل العتاولة، والأجواء الأسرية التى أحاطت بكل طاقم العمل، وكيف نجح نجوم المسلسل فى كسر الحاجز والرهبة مع النجوم الشباب المشاركين بالعمل.

وتابعت الفنانة زينب العبد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"  الأغنية التى تم تصويرها من الكواليس حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وهو ما يؤكد الحالة التى كانت خلف الكاميرات مع كل فريق العمل، والعاملين والفنانين.

وأكملت الفنانة زينب العبد: "النجوم هي من فعلت ذلك وكسرت حاجز النجومية واحتضنت الشباب بمنتهى الاحترام والذكاء، ونجح المخرج أحمد خالد أن يصل بالتناغم بين النجوم والشباب وتظهر الكواليس بهذا الشكل الرائع وحالة الترابط هذه، وللعلم تلك هي كواليسه فى كل أعماله، ولو رأيت الأغنية ستجد أنه "يراضي كل الناس حتى الفنيين"، وهو أمر يعكس الكثير".

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، باسم سمرة، فريدة سيف النصر، صلاح عبدالله، زينة، مي كساب، نهي عابدين، زينب العبد، محمد التاجي، والإخراج أحمد خالد موسى.

زينب العبد العتاولة أحمد السقا طارق لطفي باسم سمرة