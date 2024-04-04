الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة نهارا والجو سيتحسن

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 إلى 5 درجات.

كما لفتت إلى أنه بعد غياب الشمس تنخفض درجات الحرارة، والجميع يلاحظ الفارق بين درجات الحرارة بالنهار والليل.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح خلال فترة الليل غير مصاحبة للرمال والأتربة، وحالة الجو ستتحسن.