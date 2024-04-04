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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي تتجاوز 33 ألفًا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 33037 شهيدًا.

وقال بيان الصحة في غزة إن حصيلة الإصابات في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 75668 فلسطينيًا، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، قال محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن الجانب الإسرائيلي أوصل المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة إلى طريق مسدود.

وعلى مدار الأسابيع الماضية جرت مفاوضات بين إسرائيل وحماس، برعاية مصرية أمريكية قطرية بغية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين الموجودين في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية، إلا أن الجانبين لم يتفقا إلى الآن على الشروط.

شهداء العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة في قطاع غزة