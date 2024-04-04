اليوم.. طقس حار نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ودافئ على السواحل الشمالية وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 18 ، وعلى جنوب الصعيد 37 العظمى والصغرى 21 درجة.