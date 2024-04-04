إعلام عبري: استقالة ضابط كبير في المخابرات الإسرائيلية.. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، عن استقالة ضابط كبير في المخابرات الإسرائيلية بعد تشخيص إصابته بالسرطان في الأيام الأخيرة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية أميت سار، وكان من المتوقع بالفعل أن يستقيل بسبب الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي رسالة إلى القوات، قال سار: "في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا جميعًا، وأنا على وجه الخصوص، صدمة عميقة لم نرتقي إلى مستوى ما كان متوقعًا منا، وما توقعناه من أنفسنا".

وأضاف: "حتى قبل أن نوضح التفاصيل الأولى، أوضحت أنه في عالم القيم الذي أعيش فيه، أنوي تحمل المسؤولية".

وشكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي المسئول المستقيل على "سنوات عمله العديدة في الجيش الإسرائيلي، وعمله طوال حياته من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل".