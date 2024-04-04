طقس الإسكندرية.. شبورة مائية كثيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

سيطرت ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والمنخفضة على سماء الإسكندرية منذ الفجر وحتى ساعات الصباح الأولى، فلا يمكن رؤية شواطئ البحر المتوسط، أو الطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي سجلت 18 درجة مئوية وارتفاع نسبة الرطوبة إلى 91%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك بيانا يفيد بانتشار شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذلك يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ومع بداية فصل الربيع سيطرت الأجواء الحارة على أغلب الأنحاء نهاراً أما ليلا وفي الصباح الباكر تظل الأجواء لطيفة، وهناك فرص لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.