30 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب اليوم الخميس 4 أبريل 2024

شهد سعر الذهب في مصر، ارتفاعا بقيمة 30 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

فقد ارتفع سعر الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بقيمة 30 جنيها مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 4 أبريل 2024، متأثرا بارتفاع أسعاره بشكل تاريخي وغير مسبوق في البورصات العالمية .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى قيمة في الأسواق” نحو 3571.5 جنيه للشراء و3542.75 جنيها للبيع.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارا وإقبالا في الصاغة المصرية ” حوالي 3,090 جنيها للشراء و3100 جنيه للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس حوالي 2678.5 جنيه للشراء، و2657.25 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الجرام عيار 14 بداية اليوم الخميس نحو 2083.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب (ويزن نحو 8 جرامات من الذهب) حوالي 25000 جنيه للبيع و24800 جنيه للشراء، وسجل ارتفاعا يقدر بنحو 40 جنيها عن أسعار الأمس.

وسجل سعر الأونصة عالميا (وتزن حوالي 31.1 جرام من الذهب وأحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار) حوالي 2299 دولارا للبيع و2298 دولارا للشراء بانخفاض نحو 2 دولار .

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و70 جنيها قيمة المصنعية و الدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 3190 جنيها بعد إضافة قيمة المصنعية و الدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 2742 جنيها، ووصل سعر عيار «14»، إلى 2146 جنيها.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وتوقعت سيتي جروب أكبر شركة للخدمات المالية في العالم، ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بصورة حادة لتسجل مستوى 3000 دولار، في فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، وذلك بفعل عدة عوامل، من بينها تعرض الأسواق العالمية لحالة من الركود التضخمي، الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة، وتزايد مشتريات البنوك المركزي من الذهب لتنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان.