ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024، ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.70 جنيها في ميد بنك .

كما سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.33 جنيه للشراء، مقابل 47.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري “ أكبر البنوك الحكومية في مصر ” نحو 47.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بداية تداولات اليوم الخميس ، نحو 47.64 جنيه للشراء، مقابل 47.74 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 46.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 47.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد حوالي 47.35 جنيه للشراء، مقابل 47.45 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك فيصل الإسلامي: 47.30 جنيه للشراء، مقابل 47.40 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 47.64 جنيه للشراء، مقابل 47.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر بداية اليوم الي نحو 47.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار الأمريكي إلى حوالي 47.30 جنيه للشراء، مقابل 47.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في ميد بنك حوالي 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.30 جنيه للشراء، مقابل 47.40 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في بداية التعاملات، في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.35 جنيه للشراء، و47.45 للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، في بنك قناة السويس، مستوى 47.35 جنيه للشراء، و47.45 للبيع.