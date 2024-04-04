مأساة في أعماق الظلام.. التفاصيل الكاملة لحادث سقوط «ريان المنيا»

ساعات طويلة من المعاناة والألم يختلط فيها الألم بالأمل فى النجاة والمعاناة والمقاومة والدموع مع صرخات الأمل ومصارعة الموت فقد حولت مأساة المزارع طه "ريان المنيا" منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للدعاء ومجلس للعزاء الإنساني الكبير فكان الشاب طة محمد عبد العزيز الذى يبلغ من العمر 35 سنة ابن محافظة المنيا على موعد مع المعاناة لم يكن يعلم حينما خرج للذهاب إلى المزرعة فى بلدة تابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا أنه سوف يسقط فى بئر سحيقة عمقه 23 مترا تحت الأرض لتشغل مأساته ملايين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.

واشتهر هذا الشاب "بريان المنيا" بعدما أعاد للأذهان قصة الطفل ريان الذي أبكى العالم بعد سقوطه فى البئر العميق فقد توفى الشاب طه الذى سقط فى بئر سحيقة ضيقة مابين الظلام والتراب.

وسقط أثناء إجراء مكالمة من هاتفه المحمول فى الليل مما تسبب فى سقوطه داخل البئر، وهذا البئر ذو فتحة صغير وهو بئر مياه ري، وكان ذلك يوم الإثنين الماضى، فى وقت متأخر من الليل وسط آمال ودعوات له بالنجاة، بعد أن ظل 7 ساعات على قيد الحياة أمده المواطنون خلالها بالمياه وسط جهود جبارة لإنقاذه ولكن انقطع الاتصال وتبين وفاته وهو متزوج وأب لطفلين في عمر الرابعة والثاني في عمر العامين، وكان في العقد الثالث من عمره، ويعمل كمزارع حر في مجال استصلاح وزراعة الأراضي الزراعية بمساعدة أبناء عمومته، وكان معروفًا بحسن الأخلاق بين أهله وجيرانه.

وتجمع الأهالى حول مكان الواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الدفاع المدنى والوحدة المحلية لمكان الواقعة، ودفعت الوحدة المحلية بعدد من اللوادر للمساعدة فى عمل حفائر حول البئر من اجل انتشال جثمانه من البئر، وكانت التحريات الأولية أفادت سقوط طه محمد عبد العزيز فى بئر مياه بعمق 23 متر فى باطن الأرض، وجارى التعامل مع الواقعة وأفادت، أن المزارع يبلغ من العمر 30 عام، مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، سقط فى بئر مياه جوفية معطل، بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى، أثناء سيرة بالأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.

وكلف المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، فريقا من النيابة العامة بمركز المنيا، بالتحقيق في واقعة سقوط مزارع في بئر بالأراضي الصحراوية، غرب مركز المنيا، وكشف ملابساتها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

كما كلف المحامي العام الأول الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالعمل على استخراج جثة المفقود من أسفل الأنقاض، وكلف الأجهزة التنفيذية بالتحري عن الواقعة، وتحديد مدى وجود شبهة جنائية من عدمها.

وكشف مشايخ عرب بالمنطقة صعوبة الوصول للمفقود، أسفل أنقاض البئر، لكون المنطقة حجرية، ولعدم تناسب المعدات المستخدمة، بالمنطقة، وطالبوا بتوفير معدات ثقيلة يتم استخدامها في أعمال الأنفاق.

وأكد الأهالى أنه تم التحرك إليه سريعا، وتمت الاستعانة بحبل، وكانت معه موبايل يضئ قاع البئر، وتم الاستعانة بحبل لجذبة، وكان يشكو وجود كسر بأحد زراعيه، وتم سحبه من القاعة بارتفاع ستة أمتار، لكنه سقط وتم التواصل مع طة داخل عمق البئر لأكثر من سبع ساعات تم خلالها إمداده بالمياه، والحديث معه، لكننا فقدنا بعدها التواصل معه. مرة أخري، وقد فشلت محاولات أخري لاستخراجه ولكن تواصل معدات الحفر وقوات الإنقاذ أعمالها في محاولة انتشال جثمان الشاب طه، ورغم مرور أكثر من 40 ساعة على سقوط الشاب طه محمد عبد العزيز، إلا أن الأهالي لازالوا يترقبون خروجه، ويتمنون أن يكون على قيد الحياة.

هذا وقد تبين أن المزارع من أبناء قبيلة الجوازي، وأثناء سيره ليلًا في مزرعة يعمل بها، سقط في البئر، وفقد أقاربه التواصل معه بعد ساعات من سقوطه، بعد أن أخبرهم بأن ذراعه قد أصيب بكسر، ولم يتمكنوا من انتشاله نظرًا لضيق قُطر البئر بعد أن تم إنزال حبل به هاتف محمول للتواصل معه إلا أنه بعد أن تم رفعه عدة أمتار انقطع الحبل ليعود إلى مكانه في قاع البئر

يشار إلى أن هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان حادث سقوط الطفل " ريان" في بئر بدولة المغرب الشقيقة والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله وإنقاذه.

هذا وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا متابعته المستمرة لتداعيات حادث وفاة أحد أهالى قرية عزاقة التابعة لمركز المنيا إثر سقوطه فى بئر بالظهير الصحراوي الغربى وتجرى حاليا عملية استخراج الجثمان.

كان المحافظ قد أصدر تعليماته على الفور إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن بسرعة التوجه إلى مكان الحادث حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لودر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى ) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي وتم إخطار النيابة العامة بالحادث.

جاء ذلك فور تلقي غرفة عمليات المحافظة عصر الثلاثاء 2/4/2024 بلاغا يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعى طه محمد عبد العزيز حسن 30 سنة ومقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل دائرة مركز المنيا داخل بئر بعمق حوالي 25 مترا فى زمام مزرعة أرض مستصلحه بالظهير الصحراوي الغربي( قرية 8 ) دائرة مركز المنيا وضع يد ابن خاله ويدعى / أحمد عطية حمودة السن 44 عاما ومقيم بنفس عنوان المتوفى بذات القرية حيث تبين سقوط المتوفي أثناء ترجله بالقرب من البئر مما أدى إلى انزلاق قدمه، وجار المتابعة.

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