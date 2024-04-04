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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

«The Second Act» يفتتح مهرجان كان السينمائي

الممثلة ليا سيدو
الممثلة ليا سيدو
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كشف مهرجان كان السينمائي عن اختيار الفيلم الفرنسي “The Second Act" للمخرج كوينتن دوبيو؛ لافتتاح النسخة الـ77، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل.

يتبع الفيلم المليء بالفكاهة العبثية ممثلين يلعبون دور البطولة في إنتاج فيلم محكوم عليه بالفشل. ويشارك في بطولته النجمة ليا سيدو والممثل فنسنت ليندون، ولويس جاريل.

يعد دوبيو أحد أشهر صانعي الأفلام في فرنسا وأكثرهم إنتاجًا. فقد أنتج فيلمين في عام 2023، هما: "Daaaaaalí"، الذي تم عرضه خارج المنافسة في مهرجان فينيسيا السينمائي، و"Yannick"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر الفرنسي وبيع في جميع أنحاء العالم.

The Second Act مهرجان كان السينمائي الفيلم الفرنسي كوينتن دوبيو