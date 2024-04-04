بحضور نائب رئيس الحزب.. «مستقبل وطن» ينظم احتفالية كبرى للفائزين في المسابقة الرمضانية

أقام حزب مستقبل وطن، احتفالية كُبرى للفائزين في مسابقة مستقبل وطن الرمضانية، التي نظمتها أمانة الإعلام المركزية بالحزب، وانطلقت فعالياتها في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور كل من: النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والإعلامية هبة جلال، أمين الإعلام المركزي، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية.

وشهدت الاحتفالية، حفل إفطار جماعي لكافة الفائزين في المسابقة الرمضانية، بمقر الأمانة العامة للحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، وسط أجواء مبهجة.

من جانبه، تحدث النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، مع الفائزين عن ضرورة زيادة الوعي المجتمعي والمشاركة السياسية، قائلا إن احتفالية اليوم فرصة طيبة لتعريف الحضور بحزب الأغلبية، وما يقوم به من دور خدمي والأنشطة والفعاليات وبدوره في الحياة السياسية.



فيما رحبت الإعلامية هبة جلال، أمين الإعلام المركزي، بالفائزين في المسابقة الرمضانية، التي نظمتها الأمانة، مشيرة إلى أن الهدف من المسابقة هو التواصل مع الجمهور ونشر المعرفة، وزيادة الوعي باعتبارها كلها أهداف أساسية تسعى أمانة الإعلام لتحقيقها.

وسلم النائب أحمد عبد الجواد، والإعلامية هبة جلال، الجوائز للفائزين بالمسابقة، وسط أجواء رمضانية وفرحة وسعادة كبيرة للفائزين، كما قدم النائب أحمد عبد الجواد، العيدية للأطفال الذين جاءوا برفقة أهلهم.

كما أعرب الفائزون عن سعادتهم البالغة، لتواجدهم داخل مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن والتحدث مع قياداتها، وكذلك لفرحة الأطفال بالاحتفالية وباليوم المتميز.