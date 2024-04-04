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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. مؤتمر صحفي لمباراة الأهلي وسيمبا بحضور كولر وكابتن الفريق

مارسيل كولر
مارسيل كولر
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يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، اليوم الخميس، وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني، في ‏إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

الأهلي وسيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا مؤتمر صحفي مارسيل كولر